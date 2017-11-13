Частина прихильників бренду прийняла це рішення, інша ж звернулася до японського виробника за поясненнями такого вибору
Дивися повний текст Sony вважає аудіороз'єм недоречним.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 14:36
Sony вважає аудіороз'єм недоречним
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Sony вважає аудіороз'єм недоречним.
Додано: Суб 17 бер, 2018 14:36
это реклама Razer Phone на фоне троллинга Сони? )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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