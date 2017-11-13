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Sony вважає
аудіороз'єм недоречним

Sony вважає аудіороз'єм недоречним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:36

Sony вважає аудіороз'єм недоречним

Пропонуємо до обговорення:
Частина прихильників бренду прийняла це рішення, інша ж звернулася до японського виробника за поясненнями такого вибору

Дивися повний текст Sony вважає аудіороз'єм недоречним.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:36

это реклама Razer Phone на фоне троллинга Сони? )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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