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Макроекономічна ситуація в Україні залишається нестійкою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:03
Пропонуємо до обговорення:
Макроекономічна ситуація в Україні залишається нестійкою, вразливість фіскальної системи за останні роки зросла, вважає голова представництва Світового банку (СБ) у Білорусі, Молдові та Україні Сату Кахконен.
Дивися повний текст Макроекономічна ситуація в Україні залишається нестійкою - СБ
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Додано: Суб 17 бер, 2018 15:03
"Мы делаем все, чтобы снизить долговую нагрузку на нашу экономику" - сказал Минфин и влез в очередной долг под 17% годовых.
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