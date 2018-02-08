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Регулятори виявили проблеми в
40% аудиторських перевірок...

Регулятори виявили проблеми в 40% аудиторських перевірок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:03

Регулятори виявили проблеми в 40% аудиторських перевірок...

Пропонуємо до обговорення:
Регулюючі органи в різних країнах світу виявили серйозні проблеми і недоліки в 40% з 918 аудиторських перевірок публічних компаній, які були проінспектовані в 2017 році.

Дивися повний текст Регулятори виявили проблеми в 40% аудиторських перевірок у 2017 р..
R2
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