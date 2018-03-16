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У березні загальна капіталізація криптовалют опустилася...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 бер, 2018 16:33
Пропонуємо до обговорення:
Ринок цифрових грошей подешевшав на 130 млрд доларів за минулі два тижні.
Дивися повний текст У березні загальна капіталізація криптовалют опустилася на 29%
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