|
|
|
Кабмін визначив, на що підуть конфісковані у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:38
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України затвердив на 2018 рік порядок розподілу конфіскованих коштів.
Дивися повний текст Кабмін визначив, на що підуть конфісковані у корупціонерів 4,7 млрд грн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80845
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:38
Отдали новым коррупционерам
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 412
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|91
|5899
|
|
|7
|291
|
|
|9
|471
|
реклама
|