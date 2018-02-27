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Кабмін визначив, на що
підуть конфісковані у...

Кабмін визначив, на що підуть конфісковані у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:38

Кабмін визначив, на що підуть конфісковані у...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України затвердив на 2018 рік порядок розподілу конфіскованих коштів.

Дивися повний текст Кабмін визначив, на що підуть конфісковані у корупціонерів 4,7 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:38

Отдали новым коррупционерам
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