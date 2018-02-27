Кабінет міністрів України затвердив на 2018 рік порядок розподілу конфіскованих коштів.
Дивися повний текст Кабмін визначив, на що підуть конфісковані у корупціонерів 4,7 млрд грн.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 17:38
Кабмін визначив, на що підуть конфісковані у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін визначив, на що підуть конфісковані у корупціонерів 4,7 млрд грн.
Додано: Суб 17 бер, 2018 18:24
Очередное перераспределение "бабла" между "попередними" и действующими коррупционерами.
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