Один з найбільших європейських автобусних перевізників німецький FlixBus першим у світі запускає на маршрути електробуси далекого прямування.
Дивися повний текст FlixBus запускає перші в світі електробуси далекого прямування.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 17:57
FlixBus запускає перші в світі електробуси далекого...
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Дивися повний текст FlixBus запускає перші в світі електробуси далекого прямування.
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:57
Ну вот где львовский "Электрон" - разрекламированный 2 года назад электроавтобус с запасом хода 250 км ?!
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