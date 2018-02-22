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FlixBus запускає перші в
світі електробуси далекого...

FlixBus запускає перші в світі електробуси далекого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:57

FlixBus запускає перші в світі електробуси далекого...

Пропонуємо до обговорення:
Один з найбільших європейських автобусних перевізників німецький FlixBus першим у світі запускає на маршрути електробуси далекого прямування.

Дивися повний текст FlixBus запускає перші в світі електробуси далекого прямування.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:57

Ну вот где львовский "Электрон" - разрекламированный 2 года назад электроавтобус с запасом хода 250 км ?!
Darkin
 
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