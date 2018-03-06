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FlixBus запускає перші в
світі електробуси далекого...

FlixBus запускає перші в світі електробуси далекого...
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:57

FlixBus запускає перші в світі електробуси далекого...

Пропонуємо до обговорення:
Один з найбільших європейських автобусних перевізників німецький FlixBus першим у світі запускає на маршрути електробуси далекого прямування.

Дивися повний текст FlixBus запускає перші в світі електробуси далекого прямування.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:57

Ну вот где львовский "Электрон" - разрекламированный 2 года назад электроавтобус с запасом хода 250 км ?!
Darkin
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:18

130 та 250 км це вже далеке прямування? Я думав, йдеться хоча б про 500 км.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:11

  0mage0 написав:130 та 250 км це вже далеке прямування? Я думав, йдеться хоча б про 500 км.

По пути подзарядка на крупных станциях, пока пассажиры перекурят/в туалет сбегают.
Запорожье - Днепр: по трассе 74 км от знака до знака. С маневрами в городе до автовокзала на одном заряде туда-обратно нефиг делать.
Darkin
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:53

Darkin
Ну сделал он одну ходку в Запорожье, вернулся в Днепр, и надо заряжать батарею 8-10 часов, т.е. в один день такой автобус может совершить аж один рейс, при том что дизельный брат может сделает 3-4 ходки за день в Запорожье и обратно в Днепр. Получается таксопарк должен иметь в три-четыре раза больше совсем не дешёвых электроавтобусов, чтобы обеспечить тот же пассажиропоток.
dusenko4
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:51

Я так понимаю, что в конечных пунктах они будут не заряжаться а менять акумуляторы?
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