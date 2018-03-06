В 2017 році збільшилася кількість заяв про можливі корупційні правопорушення від представників бізнесу.
Дивися повний текст НАБУ: бізнес все частіше скаржиться на корупцію.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 19:00
НАБУ: бізнес все частіше скаржиться на корупцію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НАБУ: бізнес все частіше скаржиться на корупцію.
Додано: Суб 17 бер, 2018 19:00
Да ну не выдумывайте, главный злодей в Ростове, к нам пришло шоколадное спасение и компания, какая коррупция....
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