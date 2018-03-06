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НАБУ: бізнес все частіше
скаржиться на корупцію

НАБУ: бізнес все частіше скаржиться на корупцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:00

НАБУ: бізнес все частіше скаржиться на корупцію

Пропонуємо до обговорення:
В 2017 році збільшилася кількість заяв про можливі корупційні правопорушення від представників бізнесу.

Дивися повний текст НАБУ: бізнес все частіше скаржиться на корупцію.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:00

Да ну не выдумывайте, главный злодей в Ростове, к нам пришло шоколадное спасение и компания, какая коррупция....
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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