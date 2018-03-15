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Понад 90% українців приходять у лікарню зі своїми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 бер, 2018 20:16
Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2017 року хворіли 81% українців.
Дивися повний текст Понад 90% українців приходять у лікарню зі своїми медикаментами
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Додано: Суб 17 бер, 2018 20:16
Без своих медикаментов существует большой риск умереть в больнице.
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