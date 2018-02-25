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Іноземці, які інвестували в
українські компанії не менше...

Іноземці, які інвестували в українські компанії не менше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:43

Іноземці, які інвестували в українські компанії не менше...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України вніс зміни до правил оформлення довгострокових віз для в'їзду в Україну для іноземних інвесторів.

Дивися повний текст Іноземці, які інвестували в українські компанії не менше €100 тис., зможуть отримати довгострокову візу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:43

в ЕС можно получить долгосрочную визу и при меньших инвестициях - так зачем же платить больше?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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