Кабінет міністрів України вніс зміни до правил оформлення довгострокових віз для в'їзду в Україну для іноземних інвесторів.
Дивися повний текст Іноземці, які інвестували в українські компанії не менше €100 тис., зможуть отримати довгострокову візу.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 22:43
Іноземці, які інвестували в українські компанії не менше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іноземці, які інвестували в українські компанії не менше €100 тис., зможуть отримати довгострокову візу.
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:43
в ЕС можно получить долгосрочную визу и при меньших инвестициях - так зачем же платить больше?...
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