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Іван Портной: що робити українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 бер, 2018 02:16
Пропонуємо до обговорення:
Все більше покупців переходять в онлайн. За одну секунду в усьому світі обробляється 2,6 млн онлайн-замовлень.
Дивися повний текст Іван Портной: що робити українським інтернет-підприємцям, щоб їхній бізнес розвивався у 2018 році
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