Шактіканта Дас, ключова фігура міністерства фінансів Індії, виступив проти криптовалют, заявивши, що буде дуже складно їх регулювати.
Дивися повний текст Криптовалюту потрібно заборонити! - Колишній міністр фінансів Індії.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 06:47
Криптовалюту потрібно заборонити! - Колишній міністр...
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Дивися повний текст Криптовалюту потрібно заборонити! - Колишній міністр фінансів Індії.
Додано: Нед 18 бер, 2018 06:47
— Алло, это эксперт по криптовалютам?
— Да.
— А почему шепотом?
— Я на алгебре.
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