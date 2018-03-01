Шактіканта Дас, ключова фігура міністерства фінансів Індії, виступив проти криптовалют, заявивши, що буде дуже складно їх регулювати.
Дивися повний текст Криптовалюту потрібно заборонити! - Колишній міністр фінансів Індії.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 06:47
Криптовалюту потрібно заборонити! - Колишній міністр...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криптовалюту потрібно заборонити! - Колишній міністр фінансів Індії.
Додано: Нед 18 бер, 2018 06:47
— Алло, это эксперт по криптовалютам?
— Да.
— А почему шепотом?
— Я на алгебре.
Додано: Нед 18 бер, 2018 09:55
будет крайне сложно их регулировать... если будет сложно их даже регулировать, то как их тогда можно совсем запретить?
Додано: Нед 18 бер, 2018 11:12
Re: Криптовалюту потрібно заборонити! - Колишній міністр...
Не трудно запретить официальный обмен ее на фиат. К примеру как на наркотики. Их рынок все равно прекрасно существует. И крипта после этого останется, но вот только надо ли она будет кому-то в отличии от наркоты?
Додано: Нед 18 бер, 2018 11:38
Aps
Ну не знаю, у меня все деньги в крипте, не смотря на то, что крипта значительно упала в цене. Я настолько не доверяю банкам и государству, что ни за что на свете не выведу свои средства из крипты полностью в этот самый фиат, только вывожу по мере необходимости, а для совершения покупок в магазинах вообще не вывожу в фиат, а покупаю через вебмани криптой. Пусть лучше биток упадет до нуля, но я укрбанкам не дам ничего!
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