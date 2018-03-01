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Криптовалюту потрібно заборонити!
- Колишній міністр...

Криптовалюту потрібно заборонити! - Колишній міністр...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 06:47

Криптовалюту потрібно заборонити! - Колишній міністр...

Пропонуємо до обговорення:
Шактіканта Дас, ключова фігура міністерства фінансів Індії, виступив проти криптовалют, заявивши, що буде дуже складно їх регулювати.

Дивися повний текст Криптовалюту потрібно заборонити! - Колишній міністр фінансів Індії.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 06:47

— Алло, это эксперт по криптовалютам?
— Да.
— А почему шепотом?
— Я на алгебре.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 09:55

будет крайне сложно их регулировать... если будет сложно их даже регулировать, то как их тогда можно совсем запретить?
Ferox
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:12

Re: Криптовалюту потрібно заборонити! - Колишній міністр...

Ferox написав:будет крайне сложно их регулировать... если будет сложно их даже регулировать, то как их тогда можно совсем запретить?

Не трудно запретить официальный обмен ее на фиат. К примеру как на наркотики. Их рынок все равно прекрасно существует. И крипта после этого останется, но вот только надо ли она будет кому-то в отличии от наркоты?
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:38

Aps
Ну не знаю, у меня все деньги в крипте, не смотря на то, что крипта значительно упала в цене. Я настолько не доверяю банкам и государству, что ни за что на свете не выведу свои средства из крипты полностью в этот самый фиат, только вывожу по мере необходимости, а для совершения покупок в магазинах вообще не вывожу в фиат, а покупаю через вебмани криптой. Пусть лучше биток упадет до нуля, но я укрбанкам не дам ничего! :evil:
Ferox
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:03

Так онаж сама лопнет, чо он парится.
nitra
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:59

  nitra написав:Так онаж сама лопнет, чо он парится.


Скрытая реклама, старые методы "будет только дорожать" уже как то слабо помогают :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:13

Не просто запретить, а забрать и распределять централизовано, адресной помощью.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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