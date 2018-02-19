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Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 бер, 2018 06:48
Пропонуємо до обговорення:
Український «Фантом 2» викликав справжній фурор на виставці озброєння безпілотних систем Unmanned System Exhibition (UMEX) в Абу-Дабі.
Дивися повний текст Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ (відео)
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Додано: Нед 18 бер, 2018 06:48
Писали бы уже "наделала кипиша". Пацанчики заценят.
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