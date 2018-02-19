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Українська бронемашина «Фантом
2» наробила шуму в ОАЕ...

Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ...
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 06:48

Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ...

Пропонуємо до обговорення:
Український «Фантом 2» викликав справжній фурор на виставці озброєння безпілотних систем Unmanned System Exhibition (UMEX) в Абу-Дабі.

Дивися повний текст Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 06:48

Писали бы уже "наделала кипиша". Пацанчики заценят.
hodkonem36
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