Український «Фантом 2» викликав справжній фурор на виставці озброєння безпілотних систем Unmanned System Exhibition (UMEX) в Абу-Дабі.
Дивися повний текст Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ (відео).
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Додано: Нед 18 бер, 2018 06:48
Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ...
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Дивися повний текст Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ (відео).
Додано: Нед 18 бер, 2018 09:48
Лучшей рекламой беспилотника было бы его участие в АТО. А выставка - это просто "шум".
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:32
при ближайшем рассмотрении видно, что делал на коленке Вася, обрабатывал драчевым напильником, а красила слепая баба Маня...такое г-но на выставку стыдно отправлять...
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:30
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