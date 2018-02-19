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Українська бронемашина «Фантом
2» наробила шуму в ОАЕ...

Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ...
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 06:48

Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ...

Пропонуємо до обговорення:
Український «Фантом 2» викликав справжній фурор на виставці озброєння безпілотних систем Unmanned System Exhibition (UMEX) в Абу-Дабі.

Дивися повний текст Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 06:48

Писали бы уже "наделала кипиша". Пацанчики заценят.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 09:48

Лучшей рекламой беспилотника было бы его участие в АТО. А выставка - это просто "шум".
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:32

при ближайшем рассмотрении видно, что делал на коленке Вася, обрабатывал драчевым напильником, а красила слепая баба Маня...такое г-но на выставку стыдно отправлять...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:02

Re: Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ...

Мне показалось или на этой бронемашине из видеосюжета на 5:54 видна советская звезда?
valme
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:30

  vapkor написав:У контексті заголовку статті фраза "наробити шуму" означає "взять на понт". Бо слово шум означає сміття, накип на поверхні води.

Ну да, на жаргоне "наделать шороха"- это культурно говоря "пукнуть в муку" : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 00:00

  valme написав:Мне показалось или на этой бронемашине из видеосюжета на 5:54 видна советская звезда?

Звезда есть, закрашена серой краской.
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