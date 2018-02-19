Український «Фантом 2» викликав справжній фурор на виставці озброєння безпілотних систем Unmanned System Exhibition (UMEX) в Абу-Дабі.
Дивися повний текст Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ (відео).
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Додано: Нед 18 бер, 2018 06:48
Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ...
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Дивися повний текст Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ (відео).
Додано: Нед 18 бер, 2018 09:48
Лучшей рекламой беспилотника было бы его участие в АТО. А выставка - это просто "шум".
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:32
при ближайшем рассмотрении видно, что делал на коленке Вася, обрабатывал драчевым напильником, а красила слепая баба Маня...такое г-но на выставку стыдно отправлять...
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:02
Re: Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ...
Мне показалось или на этой бронемашине из видеосюжета на 5:54 видна советская звезда?
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:30
Додано: Пон 19 бер, 2018 00:00
Додано: Пон 19 бер, 2018 09:32
Нє, це не радянська, а сатанинська зірка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:01
Re: Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ...
Что, зрадофилы, обидно? Нужно было брать пример с вашего фюрерка и вместо реального продукта выдавать мультики и скопированные у американцев видео?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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