|
|
Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:45
Скільки таких на сході? Вже 4 роки платимо податок на війн 1,5%, де ці гроші?
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 1694
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24
|1598
|
П'ят 23 лют, 2018 11:04
gvch
|
|5
|268
|
Сер 21 лют, 2018 17:07
yarg
|
|2
|159
|
реклама