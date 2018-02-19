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Українська бронемашина «Фантом
2» наробила шуму в ОАЕ...

Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:45

Скільки таких на сході? Вже 4 роки платимо податок на війн 1,5%, де ці гроші?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:13

С этой звездой вы напоминаете анек про "рацию на броневике". Звезда выштампована на цинке с патронами, который является сменным элементом, как картридж в принтере.
мимокрокодил
ostapik777
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