Українська бронемашина «Фантом 2» наробила шуму в ОАЕ...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:45
Скільки таких на сході? Вже 4 роки платимо податок на війн 1,5%, де ці гроші?
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:13
С этой звездой вы напоминаете анек про "рацию на броневике". Звезда выштампована на цинке с патронами, который является сменным элементом, как картридж в принтере.
мимокрокодил
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:28
так а почему тогда не трезуб выштамповали? могли б хотя выставочный экземпляр сделать нормально?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:44
Что не так с выставочным экземпляром? Отчего опять зрадофилы кипишуют?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 21 бер, 2018 21:08
Кто то купил? Хоть штук 10 что бы зарплаты людям выплатить.. или опять перемога на словах
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:58
А как можно выштамповать то, чего не существует?
(есть или "тризуб" или "трезубец" )
мимокрокодил
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:30
всё по методичке? если нечего сказать по существу, то нужно троллить ошибки оппонента? молодец - получишь в конце месяца свои пару гривен за пост.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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