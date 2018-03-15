Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Gazeta Prawna.
Дивися повний текст У Польщі ставлення до українців найгірше за 10 років - опитування.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 08:44
У Польщі ставлення до українців найгірше за 10 років -...
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Дивися повний текст У Польщі ставлення до українців найгірше за 10 років - опитування.
Додано: Нед 18 бер, 2018 09:30
Просто поляки не могут понять загадочную душу Украины. Все наши великие национальные герои: запорожские казаки, колии,черкасы,левенцы,дейнеки, опришки,гайдамаки, бандеровцы и нынешние нацюки не соответствуют строгим европейским стандартам.
Додано: Нед 18 бер, 2018 10:22
Все простіше.Це є "досягнення" нашого недолугого керівництва мзс на чолі з клімкіним.
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