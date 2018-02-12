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3D-друку будинків за 24 години

Представлено технологію 3D-друку будинків за 24 години
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:20

Представлено технологію 3D-друку будинків за 24 години

Пропонуємо до обговорення:
Американський стартап ICON і благодійна організація New Story презентували швидкий 3D-друк житлових будинків для країн, що розвиваються

Дивися повний текст Представлено технологію 3D-друку будинків за 24 години.
R2
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