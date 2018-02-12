Американський стартап ICON і благодійна організація New Story презентували швидкий 3D-друк житлових будинків для країн, що розвиваються
Дивися повний текст Представлено технологію 3D-друку будинків за 24 години.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 10:20
Представлено технологію 3D-друку будинків за 24 години
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Додано: Нед 18 бер, 2018 10:20
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Додано: Нед 18 бер, 2018 13:35
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