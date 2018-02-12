Американський стартап ICON і благодійна організація New Story презентували швидкий 3D-друк житлових будинків для країн, що розвиваються
Дивися повний текст Представлено технологію 3D-друку будинків за 24 години.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 10:20
Представлено технологію 3D-друку будинків за 24 години
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Дивися повний текст Представлено технологію 3D-друку будинків за 24 години.
Додано: Нед 18 бер, 2018 10:20
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Додано: Нед 18 бер, 2018 13:35
Додано: Нед 18 бер, 2018 14:51
Після друку стін будівельники встановлюють вікна, дерев’яний дах, базову сантехніку і електропроводку, яку можна провести прямо всередині стін. Все встановлення, включаючи обробку, займає менше одного дня.
Если нагнали бригаду человек в 40 с автокраном, то можно и за 1 день управится, вот только это можно сделать и в обычном доме.
Також компанії представили принтер Vulcan, за допомогою якого вони будуть друкувати будинки. Незважаючи на велику вагу, він може переноситися з місця на місце. Vulcan друкує звичайну суміш бетону, який укладається в 100 ниток товщиною в дюйм; він зберігає форму у міру затвердіння. Стіни продовжують тверднути протягом декількох днів після друку, але почати жити в ньому можна вже відразу після виробництва.
Если это не бетон с УБТЦ, то твердеет он 28 дней без прогрева до проектного класса.В таком бетоне щебень фракции максимум 5-10 чтобы пролезть через сопло или вообще пескобетон.
Все это распрекрасно, вот только годится это для 1-2 этажных домиков,дальше нужна арматура, и здесь с принтерами будут трудности - бадья или обычный бетононасос удобнее и дешевле в эксплуатации.
back in USSR
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:04
Re: Представлено технологію 3D-друку будинків за 24 години
жаль, что вы не основатель известного стартапа и не разработчик технологий.
а то бы решили все проблемы строительства на раз.
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:52
Я слишком давно в строительстве,в т.ч. 25 лет назад работал снс в Ниистроительного производства в Киеве который как раз и занимается технологиями, поэтому могу только повторить Екклизиаста " Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас."
Если этот стартап так перспективен как вам кажется ,значит, скоро со строительных площадок исчезнут башенные и автокраны, опалубка,бетонные заводы и пр.,пр.
Я уверен, что ничего этого не будет.
back in USSR
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