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3D-друку будинків за 24 години

Представлено технологію 3D-друку будинків за 24 години
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:20

Представлено технологію 3D-друку будинків за 24 години

Пропонуємо до обговорення:
Американський стартап ICON і благодійна організація New Story презентували швидкий 3D-друк житлових будинків для країн, що розвиваються

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:20

Вартість коробки каркачного будинку коштує до 3 тис долл. Це з 20 см мінвати
nikitjuk_r
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:35

  nikitjuk_r написав:Вартість коробки каркачного будинку коштує до 3 тис долл. Це з 20 см мінвати

Чувствуете разницу между стоимостью коробки и жить сразу на следующий день (думаю, что все-таки ближайшие несколько дней) в своем доме? Понятно, что это для теплых стран в большей мере, но тем не менее.
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:51

  asdrud2016 написав:Чувствуете разницу между стоимостью коробки и жить сразу на следующий день (думаю, что все-таки ближайшие несколько дней) в своем доме? Понятно, что это для теплых стран в большей мере, но тем не менее.


Після друку стін будівельники встановлюють вікна, дерев’яний дах, базову сантехніку і електропроводку, яку можна провести прямо всередині стін. Все встановлення, включаючи обробку, займає менше одного дня.

Если нагнали бригаду человек в 40 с автокраном, то можно и за 1 день управится, вот только это можно сделать и в обычном доме.

Також компанії представили принтер Vulcan, за допомогою якого вони будуть друкувати будинки. Незважаючи на велику вагу, він може переноситися з місця на місце. Vulcan друкує звичайну суміш бетону, який укладається в 100 ниток товщиною в дюйм; він зберігає форму у міру затвердіння. Стіни продовжують тверднути протягом декількох днів після друку, але почати жити в ньому можна вже відразу після виробництва.

Если это не бетон с УБТЦ, то твердеет он 28 дней без прогрева до проектного класса.В таком бетоне щебень фракции максимум 5-10 чтобы пролезть через сопло или вообще пескобетон.
Все это распрекрасно, вот только годится это для 1-2 этажных домиков,дальше нужна арматура, и здесь с принтерами будут трудности - бадья или обычный бетононасос удобнее и дешевле в эксплуатации.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:04

Re: Представлено технологію 3D-друку будинків за 24 години

  slavek написав:Все это распрекрасно, вот только годится это для 1-2 этажных домиков,дальше нужна арматура, и здесь с принтерами будут трудности - бадья или обычный бетононасос удобнее и дешевле в эксплуатации.

жаль, что вы не основатель известного стартапа и не разработчик технологий.
а то бы решили все проблемы строительства на раз.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:52

  Pegasmaster написав:жаль, что вы не основатель известного стартапа и не разработчик технологий.
а то бы решили все проблемы строительства на раз.


Я слишком давно в строительстве,в т.ч. 25 лет назад работал снс в Ниистроительного производства в Киеве который как раз и занимается технологиями, поэтому могу только повторить Екклизиаста " Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас."
Если этот стартап так перспективен как вам кажется ,значит, скоро со строительных площадок исчезнут башенные и автокраны, опалубка,бетонные заводы и пр.,пр.
Я уверен, что ничего этого не будет.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:08

Re: Представлено технологію 3D-друку будинків за 24 години

Какой хрени только не придумают.

Напомнило что-то типа этого:


Ну или можете в буквенном виде почитать:
http://www.rusf.ru/lukian/books/esli_segodnja.htm
rjkz
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