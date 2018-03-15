RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні почалося
зростання безробіття

В Україні почалося зростання безробіття
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:24

В Україні почалося зростання безробіття

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст В Україні почалося зростання безробіття.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80854
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:24

Ежемесячно Украину покидает более 100 тысяч украинцев в поисках лучшей жизни. (Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции «Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине».) Кто брЭшЭ?
Moimir
 
Повідомлень: 413
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила... 1 ... 5, 6, 7
R2 » П'ят 16 бер, 2018 09:06
61 4155
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 бер, 2018 13:27
yanyura
Макроекономічна ситуація в Україні залишається нестійкою...
R2 » Суб 17 бер, 2018 15:03
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 бер, 2018 15:03
Kart
В Україні за місяць подорожчала більшість продуктів 1, 2, 3
R2 » Чет 15 бер, 2018 15:00
20 1290
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 16:04
Contortum
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.