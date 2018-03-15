Про це повідомляє Державна служба статистики.
Дивися повний текст В Україні почалося зростання безробіття.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 13:24
В Україні почалося зростання безробіття
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Дивися повний текст В Україні почалося зростання безробіття.
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:24
Ежемесячно Украину покидает более 100 тысяч украинцев в поисках лучшей жизни. (Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции «Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине».) Кто брЭшЭ?
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