Про це повідомляє Державна служба статистики.
Дивися повний текст В Україні почалося зростання безробіття.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:24
В Україні почалося зростання безробіття
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почалося зростання безробіття.
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:24
Ежемесячно Украину покидает более 100 тысяч украинцев в поисках лучшей жизни. (Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции «Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине».) Кто брЭшЭ?
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:52
В принципе оба факта могут иметь место одновременно. И подозреваю что так оно и есть. В общем все не радужно, то что хотели европейского, а это в первую очередь верховенство права, так того у нас нет и в помине, а вот в части трат тут полным ходом. Порошенко привет, как хотелось бы увидеть его в роли Остапа Бендера переходящим румынскую границу ... уж извините Ростов занят
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:14
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:39
естественно все не уедут, как минимум две категории останутся - кто не может и кто работать не хочет. А профессиональным патриотам рекомендую перечитать классику - "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил".
реклама
|