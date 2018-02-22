RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні почалося
зростання безробіття

В Україні почалося зростання безробіття
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:24

В Україні почалося зростання безробіття

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст В Україні почалося зростання безробіття.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80868
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:24

Ежемесячно Украину покидает более 100 тысяч украинцев в поисках лучшей жизни. (Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции «Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине».) Кто брЭшЭ?
Moimir
 
Повідомлень: 415
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:52

  Moimir написав:Ежемесячно Украину покидает более 100 тысяч украинцев в поисках лучшей жизни. (Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции «Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине».) Кто брЭшЭ?


В принципе оба факта могут иметь место одновременно. И подозреваю что так оно и есть. В общем все не радужно, то что хотели европейского, а это в первую очередь верховенство права, так того у нас нет и в помине, а вот в части трат тут полным ходом. Порошенко привет, как хотелось бы увидеть его в роли Остапа Бендера переходящим румынскую границу ... уж извините Ростов занят ;)
Igorten
 
Повідомлень: 2943
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:01

все не уедут - не волнуйтесь.
romio_33
 
Повідомлень: 190
З нами з: 29.08.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:14

  romio_33 написав:все не уедут - не волнуйтесь.

Но и эффективно работать оставшиеся тоже не смогут. Если срочно ничего не менять, то впереди только ж...
ovg
 
Повідомлень: 436
З нами з: 01.02.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:39

естественно все не уедут, как минимум две категории останутся - кто не может и кто работать не хочет. А профессиональным патриотам рекомендую перечитать классику - "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил".
Jack Reacher
 
Повідомлень: 812
З нами з: 24.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, коли запрацює 4G в Україні
R2 » Сер 07 бер, 2018 16:47
8 361
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 10:03
Vodafone_UA
Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила... 1 ... 7, 8, 9
R2 » П'ят 16 бер, 2018 09:06
82 5373
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 00:32
kalinavalera1
В Україні затвердили тарифи на 4G
R2 » Чет 22 лют, 2018 12:52
7 338
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 бер, 2018 18:37
PrimaDonna
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (49)
19.03.2018 10:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.