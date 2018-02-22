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В Україні почалося
зростання безробіття

В Україні почалося зростання безробіття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:27

lapay Давайте добємо цих клятих Ватанів і скажемо куди поділись 150 тис. :)
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:28

  lapay написав:Ватани і не здогадуються, що кількість безробітних в 2012 була 500 тис, а зараз 350 тис. :)

Нужно различать "количество безработных" и "количество зарегистрированных безработных":
24 квітня, 2017
Павло Розенко: Реальна кількість безробітних в Україні становить 1,9 млн осіб
...
«Сьогодні, лише 400 тисяч українців зареєстровані у службах зайнятості. Зокрема, туди приходять люди, які мають право на допомогу по безробіттю. Проте, на сьогоднішній день, реальна кількість безробітних становить близько 1,9 мільйона українців»,– каже Павло Розенко.

https://zik.ua/news/2017/04/24/pavlo_ro ... ib_1085333
И соотв. видео с прямой речью Розенко.

И в 2012 учитывалось количество безработных по всей Украине, с 2014 по наст. время - без Крыма и ОРДИЛО.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:54

Re: В Україні почалося зростання безробіття

  yanyura написав:И в 2012 учитывалось количество безработных по всей Украине, с 2014 по наст. время - без Крыма и ОРДИЛО

Так я казав про цифри з Держстата, тобто, офіційно зареєстрованих. Навіть з урахуванням 10% все одно менше. А безробітних по методиці МОП (працездатного віку) стало більше, з 8,2% в 2012 до 9,7.% в 2016.
Тільки в обговорюванній статті мова йде про офіційно зареєстрованих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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