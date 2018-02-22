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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:27
lapay Давайте добємо цих клятих Ватанів і скажемо куди поділись 150 тис.
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:28
Нужно различать "количество безработных" и "количество зарегистрированных безработных":
И соотв. видео с прямой речью Розенко.
И в 2012 учитывалось количество безработных по всей Украине, с 2014 по наст. время - без Крыма и ОРДИЛО.
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:54
Re: В Україні почалося зростання безробіття
Так я казав про цифри з Держстата, тобто, офіційно зареєстрованих. Навіть з урахуванням 10% все одно менше. А безробітних по методиці МОП (працездатного віку) стало більше, з 8,2% в 2012 до 9,7.% в 2016.
Тільки в обговорюванній статті мова йде про офіційно зареєстрованих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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