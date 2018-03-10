За результатами численних медичних спостережень відомство заявило, що перебування в космосі змінює частину ДНК людини.
Дивися повний текст NASA: Після року в космосі 7% генів астронавта змінилися.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 15:15
NASA: Після року в космосі 7% генів астронавта змінилися
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Дивися повний текст NASA: Після року в космосі 7% генів астронавта змінилися.
Додано: Нед 18 бер, 2018 15:15
Без защиты магнитного поля Земли, к окончанию поездки на Марс изменятся не только гены..
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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