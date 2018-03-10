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NASA: Після року в космосі
7% генів астронавта змінилися

NASA: Після року в космосі 7% генів астронавта змінилися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:15

NASA: Після року в космосі 7% генів астронавта змінилися

Пропонуємо до обговорення:
За результатами численних медичних спостережень відомство заявило, що перебування в космосі змінює частину ДНК людини.

Дивися повний текст NASA: Після року в космосі 7% генів астронавта змінилися.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:15

Без защиты магнитного поля Земли, к окончанию поездки на Марс изменятся не только гены..
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:03

Re: NASA: Після року в космосі 7% генів астронавта змінилися

Кто тормозит - файненс или рашкинский оригинал? Новость еще в пятницу успели опровергнуть.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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