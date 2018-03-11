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В Європі активно
розкуповують нові автомобілі

В Європі активно розкуповують нові автомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:09

В Європі активно розкуповують нові автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба "Укравтопром" з посиланням на матеріали АСЕА.

Дивися повний текст В Європі активно розкуповують нові автомобілі.
R2
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