Наша країна знову потрапила у престижний міжнародний рейтинг.
Дивися повний текст Україна другий рік поспіль опинилась у Топ-10 держав із найрозвиненішим електротранспортом.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 17:04
Україна другий рік поспіль опинилась у Топ-10 держав із...
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Дивися повний текст Україна другий рік поспіль опинилась у Топ-10 держав із найрозвиненішим електротранспортом.
Додано: Нед 18 бер, 2018 17:04
Ну да, в Ровно тролейбусы ездят 1955 года выпуска - наверное они решили судьбу рейтинга))
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