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Україна другий рік поспіль
опинилась у Топ-10 держав із...

Україна другий рік поспіль опинилась у Топ-10 держав із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:04

Україна другий рік поспіль опинилась у Топ-10 держав із...

Пропонуємо до обговорення:
Наша країна знову потрапила у престижний міжнародний рейтинг.

Дивися повний текст Україна другий рік поспіль опинилась у Топ-10 держав із найрозвиненішим електротранспортом.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:04

Ну да, в Ровно тролейбусы ездят 1955 года выпуска - наверное они решили судьбу рейтинга))
aaggrruu
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 23:55

И трамваи.
cisukr
 
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