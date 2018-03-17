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Розриви в зарплатах
українців зростають

Розриви в зарплатах українців зростають
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:17

Розриви в зарплатах українців зростають

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані навела в річному звіті про права людини омбудсмен Валерія Лутковська.

Дивися повний текст Розриви в зарплатах українців зростають.
R2
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