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Польща очікує напливу
українських заробітчан

Польща очікує напливу українських заробітчан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:18

Польща очікує напливу українських заробітчан

Пропонуємо до обговорення:
Так вважають у Нацбанку Польщі.

Дивися повний текст Польща очікує напливу українських заробітчан.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:18

56% хочуть заробляти не менше 3 тис. злотих, а кожен п’ятий – понад 5 тис. злотих.

А губа то у нашого брата не дура. Мінімалка у Польщі - 2100 злотих, зазвичай на некваліфікованих роботах стільки і платять, або трохи більше. На 5000 треба вкалувати акі папа Карло з ранку до смерканку без вихідних. Не кожен витримає такий графік.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:01

ожидают? а до сих что было?
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antonivs3
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