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Польща очікує напливу
українських заробітчан

Польща очікує напливу українських заробітчан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:18

Польща очікує напливу українських заробітчан

Пропонуємо до обговорення:
Так вважають у Нацбанку Польщі.

Дивися повний текст Польща очікує напливу українських заробітчан.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:18

56% хочуть заробляти не менше 3 тис. злотих, а кожен п’ятий – понад 5 тис. злотих.

А губа то у нашого брата не дура. Мінімалка у Польщі - 2100 злотих, зазвичай на некваліфікованих роботах стільки і платять, або трохи більше. На 5000 треба вкалувати акі папа Карло з ранку до смерканку без вихідних. Не кожен витримає такий графік.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:01

ожидают? а до сих что было?
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 00:03

Re: Польща очікує напливу українських заробітчан

И где-ж столько украинцев взять чтобы все их "нехватки" покрыть?
Кто будет ехать последним через Чоп - не забудьте выключить свет!
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 08:58

а что сейчас быть украинцем в Украине уже не модно?
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:00

  romio_33 написав:а что сейчас быть украинцем в Украине уже не модно?

Сейчас модно заселять чужие территории, а через несколько десятилетий провозглашать референдумы про отсоединения территорий в пользу соседних государств.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:10

  romio_33 написав:а что сейчас быть украинцем в Украине уже не модно?

План по захвату мира. Просто начали с Польши. Лет через 5 посмотрит поляк вокруг, а всi довкола розмовляють по украiнськi, и уже он является нацменьшинством
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:20

Re: Польща очікує напливу українських заробітчан

для "аграрной сверхдержавы" и оставшегося населения вполне хватит, так еще и газ покупать не нужно будет, план "рэхворматоров" работает...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:23

а если на этот график наложить график получения различных карт поляков, разрешений и паспортов в ЕС... Кто-то в ООН шептал про 40 млн украинцев к 2050 году?) По их логике это означает рост населения Украины к указанной дате.
Jack Reacher
 
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