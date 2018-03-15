Так вважають у Нацбанку Польщі.
Дивися повний текст Польща очікує напливу українських заробітчан.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 17:18
Польща очікує напливу українських заробітчан
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща очікує напливу українських заробітчан.
Додано: Нед 18 бер, 2018 17:18
А губа то у нашого брата не дура. Мінімалка у Польщі - 2100 злотих, зазвичай на некваліфікованих роботах стільки і платять, або трохи більше. На 5000 треба вкалувати акі папа Карло з ранку до смерканку без вихідних. Не кожен витримає такий графік.
Додано: Нед 18 бер, 2018 18:01
ожидают? а до сих что было?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 19 бер, 2018 00:03
Re: Польща очікує напливу українських заробітчан
И где-ж столько украинцев взять чтобы все их "нехватки" покрыть?
Кто будет ехать последним через Чоп - не забудьте выключить свет!
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:00
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:10
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:20
Re: Польща очікує напливу українських заробітчан
для "аграрной сверхдержавы" и оставшегося населения вполне хватит, так еще и газ покупать не нужно будет, план "рэхворматоров" работает...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:23
а если на этот график наложить график получения различных карт поляков, разрешений и паспортов в ЕС... Кто-то в ООН шептал про 40 млн украинцев к 2050 году?) По их логике это означает рост населения Украины к указанной дате.
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