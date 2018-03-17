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Польща очікує напливу українських заробітчан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:02
сова написав:
На данный момент у нас 9 мил. работают и 15 мил. получаю пенсию. Рождаемость в минус.
работают - тоже понятие относительное. Одни в производственной сфере создают продукт с добавленной стоимостью - металл, зерно и тд. А другие в "маски-шоу" и Раде работают не покладая рук, какие ценные продукты они производят и сидят на шее у первых. Если 9 млн работающих по этому признаку структурировать, то реально работающих окажется и того меньше и печальнее. Учитывая еще и степень и уровень производительности труда на уровне мануфактур 19 века.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 16:32
NetSerpent написав:
На 5000 треба вкалувати акі папа Карло з ранку до смерканку без вихідних. Не кожен витримає такий графік.
Работать надо не 16 часов, а головой.
Хотя большинство едет таки по 16 часов работать: ни образования, ни знания языка, ни квалификации.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:08
Gastarbaiter написав: NetSerpent написав:
На 5000 треба вкалувати акі папа Карло з ранку до смерканку без вихідних. Не кожен витримає такий графік.
Работать надо не 16 часов, а головой.
Хотя большинство едет таки по 16 часов работать: ни образования, ни знания языка, ни квалификации.
Работать надо не 16 часов, а головой. Потому что гладиолус.
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