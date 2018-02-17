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7 мільйонерів дали поради, як розбагатіти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 бер, 2018 18:08
Пропонуємо до обговорення:
Збагачувати себе, а не інших, не терпіти роботу, яка не подобається.
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