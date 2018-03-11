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Україну визнали однією з
найдешевших для життя країн світу

Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:58

Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

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Повідомляється, що сам рейтинг складається з 50 країн.

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Та отож
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:08

Все цены учитывались в долларовом эквиваленте, а стоимость проживания сравнивалась с ценами в Нью-Йорке.
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yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:45

Все перебрехали. Першоджерело тут (https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings.jsp?title=2017-mid) Можна перейти з загальносвітового рейтингу до Европи, чи Азії. Що цікаво, індекс вартості життя у нас найнижчий у Европі, і якщо скоригувати зарплати на співвідношення ітдексів ватрості життя, то ситуація у нас як мінімум не гірша як у більшості країн колишьоє Юрославії, Молдові, Болгарії, Румунії, Словаччині, Угорщині, Білорусі. А якщо б якось обчислити реальну зарплату, а не лише ту, що виплачуюь офіційно?
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:01

Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві

В общемировом рейтинге - основной "конкурент" - Индия. Есть взять уровень развития инфраструктуры , отсутствие гор мусора на улице и прочей дикости и антисанитарии - Украина - однозначно гораздо лучший выбор с наидешевой жизнью и практически европейской инфраструктурой. Можно сколько угодно ржать над индексами мак дака и подобным - но от сути не уйдешь. Пусть дальше "специалисты" оценивают уровень "инфляции" по разпампленному курсу бакса.
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