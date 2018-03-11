Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

Додано: Нед 18 бер, 2018 21:04

andriyzhagun написав: Додам. Згідно з рейтингом https://www.numbeo.com/cost-of-living/r ... e=2017-mid ціни на харчі в Україні найнижчі в світі. Мабуть береться ціна у супермаркетах, а не на базарах, мабуть цим можна пояснити, що у нас індекс цін нищий як у Індії чи Африці. Додам. Згідно з рейтингом. Мабуть береться ціна у супермаркетах, а не на базарах, мабуть цим можна пояснити, що у нас індекс цін нищий як у Індії чи Африці.

Уверен где то так оно и есть и не важно это цены супермаркетов/рынков они только дополняют друг друга. Во всем мире есть паритет цен. Даже в бедных странах например юговосточной азии кг риса стоит $1 килограм своих фруктов тоже порядка $1. У нас рис, крупы стоят от $0.3-0.5 или агропродукция - овощи стоят от 20-30 центов что в разы или почти на порядок дешевле чем в соседней европе. При чем в 2013 ситуация в общем была более равновесной с европейскими ценами - большая часть отечественных продуктов по ценам соответствовала европейским ценам. То что на 5-ый год ситуация так и не выровнялась , на мой взгляд свидетельствует о чрезмерно и искуственно раздутом валютном курсе. Курс на панике обвалить смогли, а цены не послушались - потому что нет для этого экономических оснований, не курсом единым, чему в очередной раз свидетельствует данное исследование. А значит еще не конец, возможности для возврата курса есть.