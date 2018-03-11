Повідомляється, що сам рейтинг складається з 50 країн.
Дивися повний текст Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 18:58
Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу.
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:08
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:45
Все перебрехали. Першоджерело тут (https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings.jsp?title=2017-mid) Можна перейти з загальносвітового рейтингу до Европи, чи Азії. Що цікаво, індекс вартості життя у нас найнижчий у Европі, і якщо скоригувати зарплати на співвідношення ітдексів ватрості життя, то ситуація у нас як мінімум не гірша як у більшості країн колишьоє Юрославії, Молдові, Болгарії, Румунії, Словаччині, Угорщині, Білорусі. А якщо б якось обчислити реальну зарплату, а не лише ту, що виплачуюь офіційно?
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:01
Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві
В общемировом рейтинге - основной "конкурент" - Индия. Есть взять уровень развития инфраструктуры , отсутствие гор мусора на улице и прочей дикости и антисанитарии - Украина - однозначно гораздо лучший выбор с наидешевой жизнью и практически европейской инфраструктурой. Можно сколько угодно ржать над индексами мак дака и подобным - но от сути не уйдешь. Пусть дальше "специалисты" оценивают уровень "инфляции" по разпампленному курсу бакса.
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:28
Додам. Згідно з рейтингом https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings.jsp?title=2017-mid ціни на харчі в Україні найнижчі в світі. Мабуть береться ціна у супермаркетах, а не на базарах, мабуть цим можна пояснити, що у нас індекс цін нищий як у Індії чи Африці.
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:54
Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві
Весьма сомнительное "достижение"
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:04
Уверен где то так оно и есть и не важно это цены супермаркетов/рынков они только дополняют друг друга. Во всем мире есть паритет цен. Даже в бедных странах например юговосточной азии кг риса стоит $1 килограм своих фруктов тоже порядка $1. У нас рис, крупы стоят от $0.3-0.5 или агропродукция - овощи стоят от 20-30 центов что в разы или почти на порядок дешевле чем в соседней европе. При чем в 2013 ситуация в общем была более равновесной с европейскими ценами - большая часть отечественных продуктов по ценам соответствовала европейским ценам. То что на 5-ый год ситуация так и не выровнялась , на мой взгляд свидетельствует о чрезмерно и искуственно раздутом валютном курсе. Курс на панике обвалить смогли, а цены не послушались - потому что нет для этого экономических оснований, не курсом единым, чему в очередной раз свидетельствует данное исследование. А значит еще не конец, возможности для возврата курса есть.
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:17
Для возврата курса к 40? Да- конечно все предпосылки давно есть, и с каждым днём прибавляются... не долго ждать осталось : )
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:24
А кроме шуток, хотя как говорится в каждой шутке..., могу сказать одно. Зашел сегодня в "Рост" в Харькове. Практически ничего не купил: ножку курицы, немного овощей, молочки, и чуть-чуть фруктов. Приговор на кассе- 500+ гривен. Вот это реально просто дармовая страна для жизни! К примеру, у меня семья соседей по тамбуру оба получают зарплату менее трех тысяч гривен в месяц (работают посменно из-за ребенка). Половина у них уходит на коммуналку. Как они потом живут с маленьким ребенком на руках вообще загадка конкретная.
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