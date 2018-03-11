Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

Surfer написав: Уверен где то так оно и есть и не важно это цены супермаркетов/рынков они только дополняют друг друга. Во всем мире есть паритет цен. Даже в бедных странах например юговосточной азии кг риса стоит $1 килограм своих фруктов тоже порядка $1. У нас рис, крупы стоят от $0.3-0.5 или агропродукция - овощи стоят от 20-30 центов что в разы или почти на порядок дешевле чем в соседней европе. При чем в 2013 ситуация в общем была более равновесной с европейскими ценами - большая часть отечественных продуктов по ценам соответствовала европейским ценам. То что на 5-ый год ситуация так и не выровнялась , на мой взгляд свидетельствует о чрезмерно и искуственно раздутом валютном курсе. Курс на панике обвалить смогли, а цены не послушались - потому что нет для этого экономических оснований, не курсом единым, чему в очередной раз свидетельствует данное исследование. А значит еще не конец, возможности для возврата курса есть.
Поїздивши ближньою Европою (дякувати безвізу), дещо зрозумів. У них своя ситема ціна-зарплата а у нас своя. За кордоном значно вищі обов'язкові витрати, транспорт (проїзд 1-1,5 євро), комуналка (150-250 євро), інтернет та телефон (на порядок дорожче як у нас), а є ще страховки, медичні та майнові, без яких там ніяк, тому зарплати вищі, бо як за все це інакщше платити? А щоб дівчинка у афінському супермаркеті отримувала 600 євро за ту роботу, за яку у нас така само дівчинка у такому само супермаркеті отримує 6500 грн, треба підняти ціни. Врешті встановлюється певний баланс між цінами та зарплатами, але якщо роззути очі, то легко побачити, що особисте споживання не вельми відрізняється. Їздячи у громадськму транспорті Афін думав, що це не у нас корупція, а у них, інакше куди діваються 1,5евро за 70хв поїздки? Транспорт, чесно кажучи, крім трамваю №5, який із центру на рів'єру ходить, гірше за київський!